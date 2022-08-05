أميركا ترد على طلب الصين لـ"تصحيح" ما أفسدته زيارة تايوان
نانسي بيلوسي خلال جولتها الآسيوية
5 أغسطس 2022 23:53
ردت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، على طلب من الصين من أجل "تصحيح" ما اعتبرت بكين أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى تايوان أفسدته. وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ليس لديها ما تصححه في ما يتعلق بزيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان. وأوضح جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، في إفادة، إنه يرغب في انحسار حدة التوتر مع الصين على الفور لكن خطوة بكين لتعليق بعض قنوات الاتصال تحرك ينم عن عدم المسؤولية. جاءت تصريحات كيربي في أعقاب تصريحات مسؤول صيني بأن على واشنطن أن تصحح "أخطاءها". وقال جينغ قوان، وهو مسؤول كبير بالسفارة الصينية في واشنطن، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو أن تصحح الولايات المتحدة أخطاءها فورا. وأشار قوان، الوزير المفوض بالسفارة الصينية في الولايات المتحدة، إلى الاحتجاج الذي قدمه البيت الأبيض للسفير الصيني على التدريبات العسكرية التي تقوم بها بكين منذ زيارة بيلوسي لتايوان، وقال إن الولايات المتحدة هي التي تهدد السلام والاستقرار. وقال في إفادة صحفية "الجانب الأميركي هو من يثير المشاكل... السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو أن يتخذ الجانب الأميركي فورا إجراءات لتصحيح أخطائه ومحو الأثر الخطير لزيارة بيلوسي". وأضاف الدبلوماسي الصيني أنه يتعين على واشنطن "تجنب دفع العلاقات الصينية- الأميركية إلى مسار خطير صوب الصراع والمواجهة".