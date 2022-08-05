السبت 6 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وساطة مصرية لمنع التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

وساطة مصرية لمنع التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين
6 أغسطس 2022 00:49

القاهرة (وكالات)

أخبار ذات صلة
إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمارات
الإمارات ومصر تتعاونان لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بدأت مصر، أمس، جهود وساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تتركز على منع التصعيد، عقب القصف الذي تعرض له قطاع غزة، حسبما أفادت تقارير تلفزيونية نقلاً عن مصدر رسمي. 
وقصفت إسرائيل، أمس، أهدافاً في أنحاء غزة، وهو ما أسفر عن مقتل قيادي كبير في حركة «الجهاد» الفلسطينية.
وأشارت التقارير إلى مقتل 14 شخصاً آخرين إلى جانب القيادي، في غارات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما توعدت الحركة إسرائيل بحرب «دون خطوط حمراء». وكشف الجيش الإسرائيلي أن 15 شخصاً قضوا في الغارات. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت، لوسائل إعلامية: «بحسب تقديرنا، قُتل 15 شخصاً في العملية».
وأكّد «لم ننته بعد»، واصفاً العملية بأنها «هجوم استباقي» على قائد كبير في الحركة.

وساطة مصرية
مصر
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
آخر الأخبار
بتوجيهات رئيس الدولة.. صندوق خليفة يقدم 30 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كينيا
الإمارات
بتوجيهات رئيس الدولة.. صندوق خليفة يقدم 30 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كينيا
اليوم 10:54
البايرن.. «فرض النفوذ»!
الرياضي
البايرن.. «فرض النفوذ»!
اليوم 10:22
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
عربي ودولي
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
اليوم 10:17
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:14
أرسنال ينقل «العدوى»!
الرياضي
أرسنال ينقل «العدوى»!
اليوم 10:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©