وساطة مصرية لمنع التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

القاهرة (وكالات)

بدأت مصر، أمس، جهود وساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تتركز على منع التصعيد، عقب القصف الذي تعرض له قطاع غزة، حسبما أفادت تقارير تلفزيونية نقلاً عن مصدر رسمي.

وقصفت إسرائيل، أمس، أهدافاً في أنحاء غزة، وهو ما أسفر عن مقتل قيادي كبير في حركة «الجهاد» الفلسطينية.

وأشارت التقارير إلى مقتل 14 شخصاً آخرين إلى جانب القيادي، في غارات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما توعدت الحركة إسرائيل بحرب «دون خطوط حمراء». وكشف الجيش الإسرائيلي أن 15 شخصاً قضوا في الغارات. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت، لوسائل إعلامية: «بحسب تقديرنا، قُتل 15 شخصاً في العملية».

وأكّد «لم ننته بعد»، واصفاً العملية بأنها «هجوم استباقي» على قائد كبير في الحركة.