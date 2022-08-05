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رئيس البرلمان العراقي: لا يمكن إغفال إرادة الشعب

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
6 أغسطس 2022 00:49

الاتحاد (بغداد)

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أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس، دعمه لمطالب التيار الصدري بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.
وقال الحلبوسي، في تغريدة على حسابه على «تويتر»، إن البرلمان العراقي «ممثل الشعب وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، التي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة، دعا إليها مقتدى الصدر».
وأبدى تأييده والمضي قدماً في إجراء انتخابات نيابية ومحلية، خلال مدة زمنية متفق عليها للشروع مجدداً بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد. 
وكان الحلبوسي علّق، يوم السبت الماضي، جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، ووجه دعوة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والكتل السياسية لعقد لقاء وطني عاجل، بالتزامن مع اقتحام محتجين مبنى البرلمان والاعتصام فيه.

العراق
البرلمان العراقي
مجلس النواب العراقي
محمد الحلبوسي
أزمة العراق السياسية
الانتخابات العراقية
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