اختفاء بوريس جونسون رغم دخول بريطانيا فترة ركود

فيما حذر بنك إنجلترا من أن الركود يهدد المملكة المتحدة، أقر وزير بريطاني، اليوم الجمعة، بأنه "يجهل" مكان وجود رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي من المفترض أن يقوم يومياً بتصريف الأعمال بانتظار تعيين خلف له.

وقالت رئاسة الحكومة البريطانية إن جونسون يمضي، منذ الأربعاء، شهر عسل مؤجلا مع زوجته كاري.

وقال مساعدون له إنه لا يزال يتولى القيادة ولم يسلمها مؤقتا إلى نائب رئيس الحكومة دومينيك راب لكنهم رفضوا تأكيد المكان الذي يمضي فيه شهر العسل.

إلا أن سفارة المملكة المتحدة في لوبليانا أكدت أن جونسون يقوم بزيارة خاصة إلى سلوفينيا.

غداة الإعلان المفاجئ للبنك المركزي الذي توقع دخول البلاد أطول فترة ركود منذ الأزمة المالية عام 2008، أفادت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء ووزير المال ناظم الزهاوي يمضيان عطلة خارج لندن.

وقال الحزب العمالي المعارض، إن الرجلين "مفقودان".

كان بوريس جونسون وزوجته كاري أقاما، الأسبوع الماضي، حفلة بمناسبة زواجهما كانت مؤجلة بسبب جائحة كورونا.

وسبق لوزير الطاقة والأعمال كواسي كوارتنغ أن أعلن، اليوم الجمعة، أنه "لا يعرف مكان وجود بوريس"، مؤكدا أنه على "اتصال دائم" به.

وقال لإذاعة "تايمز"، "لقد احتفل بزواجه للتو وأعتقد أنه في شهر العسل ... لا أعتقد أن الكثير من الناس سيغضبون منه".

وأضاف الوزير أنه من "الخطأ تماما" اتهام الحكومة بالتقاعس في الوقت الذي يصوت فيه أعضاء حزب المحافظين لاختيار رئيس جديد للوزراء خلفا لجونسون الذي أعلن استقالته في يوليو.

ورفع بنك إنجلترا، أمس الخميس، معدّل الفائدة بنصف نقطة مئوية في أعلى زيادة منذ عام 1995 لكبح التضخم. أخبار ذات صلة وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء خليفة جونسون.. امرأة أو بريطاني من أصل آسيوي

المصدر: آ ف ب