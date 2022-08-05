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تركيا تدفع جزءاً من مستحقات الغاز الروسي بالروبل

بوتين يلتقي أردوغان في منتجع سوتشي
5 أغسطس 2022 22:06

اتّفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة، وذلك بعد لقاء عقداه في منتجع سوتشي على البحر الأسود، وفق بيان للرئاسة الروسية.
وأوضح البيان أن الرئيسين اتّفقا على "تعزيز التبادلات التجارية" بين البلدين و"تحقيق التطلعات المشتركة في مجال الاقتصاد والطاقة". 
ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله إن الرئيسين اتفقا على تحويل جزء من مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل.
وذكرت وكالة "تاس" للأنباء أن الرئيسين اتفقا أيضا على تعزيز التعاون في مجالات النقل والزراعة والبناء.
ونقلت وكالة تاس عن البيان المشترك، الذي أصدره بوتين وأردوغان، أنهما شددا أيضاً على ضرورة ضمان تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالحبوب، التي تم التوصل إليها في إسطنبول، ومن بينها تصدير الحبوب الروسية من دون عوائق.
 كما أكد الرئيسان عزمهما على التعاون ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا.

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المصدر: وكالات
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تركيا
الغاز الروسي
الروبل الروسي
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