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روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهام بقصف مفاعل نووي

جندي يحرس مفاعل زابوريجيا النووي
5 أغسطس 2022 21:48

تبادلت روسيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، الاتهامات بشأن قصف مفاعل نووي في زابوريجيا الأوكرانية.
وأصاب قصف خطوط كهرباء عالية القدرة، اليوم، في المفاعل النووي لكن السلطات الأوكرانية قالت إنه لا يزال يعمل ولم يرصد أي تسرب إشعاعي منه.
وألقت شركة "إنيرجواتوم" الأوكرانية للطاقة النووية التابعة للدولة بمسؤولية الأضرار التي لحقت بمحطة زابوريجيا للطاقة، وهي الأكبر في أوروبا، على قصف روسي. وأعلنت الشركة توقف أحد خطوط الجهد العالي يصل إلى محطة الطاقة الحرارية المجاورة. وأغلقت وحدة واحدة من محطة الطاقة النووية نتيجة للقصف.
وفي وقت سابق، قالت إدارة، عينتها روسيا في مدينة "إنرهودار" الأوكرانية حيث تقع محطة الطاقة، إن قذائف أوكرانية هي التي ضربت خطوط الكهرباء في المفاعل جنوب شرق البلاد.
ونقلت وكالة "إنترفاكس"الروسية للأنباء عن إدارة المدينة قولها إن حريقا اندلع في مجمع المفاعل وإن الكهرباء الضرورية لإبقاء عمل المفاعل آمنا انقطعت. وسيطرت القوات الروسية على المفاعل في أوائل مارس الماضي.
وقالت "إنيرجواتوم" إن المفاعل، الذي يقع على بعد نحو مئتي كيلومتر شمال غرب ميناء ماريوبول الذي تسيطر عليه روسيا، لا يزال يعمل ولم يتم رصد أي تسربات إشعاعية.

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المصدر: وكالات
زابوريجيا
أوكرانيا
مفاعل نووي
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