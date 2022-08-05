8 قتلى بانفجار في العاصمة الأفغانية

قالت الشرطة الأفغانية إن انفجاراً وقع في منطقة سكنية في العاصمة كابول، اليوم الجمعة، أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 18 آخرين. وقال خالد زدران المتحدث باسم شرطة المدينة إن "الانفجار وقع في مكان مزدحم". وأضاف المتحدّث أن "متفجرات وضعت في عربة خضار وانفجرت بين المارة" في شارع تجاري مزدحم في الحي الواقع في غرب كابول. وأعلنت الشرطة أن "الفرق الأمنية تحاول العثور على المنفّذين". وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لما يُعتقد أنه موقع الانفجار، رجالا يهرعون لمساعدة الجرحى بعد الحادث. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، في بيان على موقع "تلغرام"، مسؤوليته عن الانفجار. كان التنظيم المتشدد أعلن مسؤوليته أيضا عن هجمات أخرى مماثلة في الآونة الأخيرة.