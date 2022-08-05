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جوتيريش يدعو لتعاون أميركي- صيني لحل مشاكل العالم

أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
5 أغسطس 2022 21:17

دعا متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إلى التعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن المناخ.
وقال المتحدث "يستحيل حل أكثر المشاكل إلحاحاً في العالم بدون حوار وتعاون فعال".
كان التصدي لتغير المناخ أحد مجالات التعاون الرئيسية بين القوتين العظميين. لكن الصين علقت المحادثات في إطار ردها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان. 
وقالت بكين إنها أوقفت التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات الأخرى أيضا، بما في ذلك الحوار بين كبار القادة العسكريين.
كما قالت وزارة الخارجية الصينية إنها علقت التعاون مع واشنطن في منع الجريمة عبر الحدود وتهريب المخدرات وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، من بين ثمانية إجراءات محددة.

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المصدر: وكالات
أنطونيو جوتيريش
التغير المناخي
الصين
الولايات المتحدة
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