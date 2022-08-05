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بايدن "بصحة جيدة" رغم فحص كورونا الإيجابي

جو بايدن
5 أغسطس 2022 20:57

قال  طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور، اليوم الجمعة، إن الرئيس جو بايدن لا يزال يشعر بأنه "بصحة جيدة للغاية" بينما لا تزال فحوصه إيجابية لكوفيد-19.
وأضاف أوكونور، في مذكرة، أن بايدن سيواصل إجراءات العزل الصارمة، لحين تحول الفحوص إلى سلبية.
وكتب أوكونور في المذكرة "لا يزال الرئيس يشعر بأنه بصحة جيدة. لقد اختفى السعال بشكل كامل تقريباً. ولا تزال (مؤشرات) درجة حرارته ونبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعية تماما. كما لا تزال رئتاه نظيفتين".
كان بايدن، البالغ من العمر 79 عاما، خرج من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي عندما أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد لأول مرة في 21 يوليو.
وجاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت الماضي في ما وصفه أوكونور بأنه حالة "ارتداد" تحدث في نسبة صغيرة من المرضى الذين يُعالجون بعقار "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات.
و"باكسلوفيد" دواء مضاد للفيروسات من إنتاج شركة "فايزر" الأميركية ويستخدم لعلاج المرضى المعرضين لمخاطر عالية مثل كبار السن.

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المصدر: رويترز
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