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الصين تتخذ إجراءات رداً على زيارة بيلوسي لتايوان

العلم الصيني
5 أغسطس 2022 19:40

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، إجراءات بحق الولايات المتحدة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.
وقالت بكين إنها أوقفت التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، بما في ذلك الحوار بين كبار القادة العسكريين ومحادثات المناخ، ردا على الزيارة.
كما قالت وزارة الخارجية الصينية إنها علقت التعاون مع واشنطن في منع الجريمة عبر الحدود وتهريب المخدرات وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، من بين ثمانية إجراءات محددة.
وفي بيان صدر بعد وقت قصير من مغادرة بيلوسي اليابان، التي كانت المحطة الأخيرة من جولتها الآسيوية، أعلنت الصين أيضا إلغاء اجتماع ثنائي مزمع حول آلية للأمن العسكري البحري.
وأعلنت الصين أنها ستفرض عقوبات على بيلوسي شخصيا وأفراد أسرتها من الدرجة الأولى ردا على أفعالها "الاستفزازية".
وأثارت زيارة بيلوسي القصيرة إلى تايوان، المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تقول الصين إنها جزء من أراضيها، غضب بكين ودفعتها إلى إجراء مناورات عسكرية على نطاق غير مسبوق في المياه والأجواء حول الجزيرة.

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تايوان
نانسي بيلوسي
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