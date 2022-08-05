تايوان ترسل مقاتلات لتحذير طائرات صينية

قالت تايوان إنها أرسلت عدة طائرات مقاتلة، اليوم الجمعة، لتحذير 49 طائرة صينية دخلت منطقة دفاعها الجوي. وأضافت، في بيان، أن كل الطائرات التسعة والأربعين عبرت الخط الفاصل الذي يُقسم مضيق تايوان. وبدأت الصين، أمس الخميس، تدريبات عسكرية غير المسبوقة حول الجزيرة. تأتي المناورات الضخمة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها. وأصبحت بيلوسي أكبر مسؤول أميركي يزور تايوان في 25 عاما. ومن المقرر أن تستمر التدريبات بالذخيرة الحية حتى ظهر يوم الأحد، وهي أكبر تدريبات تجريها الصين على الإطلاق في مضيق تايوان.