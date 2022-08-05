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إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع في روسيا

مرضى مصابون بفيروس كورونا في موسكو
5 أغسطس 2022 17:25

واصلت  الإصابات والوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد الارتفاع في روسيا اليوم الجمعة.
فقد أعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي تسجيل 18555 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب ما نقلته وكالة "إنتر فاكس" الروسية للأنباء مقارنة بـ17126 إصابة رصدت يوم أمس الخميس و14638 أول أمس الأربعاء.
وكانت حصيلة أكبر عدد من الإصابات اليومية يسجل في روسيا منذ أبريل الماضي.
في الوافيات أيضا، تواصل ارتفاع الحصيلة حيث رصدت 47 حالة وفاة مقابل 44 حالة يوم الخميس و43 يوم الأربعاء. 
ولا يبدو أن هذا الارتفاع يقلق السلطات. فقد أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، في وقت سابق، رفع كل القيود التي كانت قد فرضتها على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد.

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المصدر: وام
روسيا
فيروس كورونا
إصابات
وفيات
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