بوتين يبحث ملفات مختلفة مع الرئيس التركي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، خلال لقائهما الذي جرى في منتجع "سوتشي" المطل على البحر الأسود. وقال بوتين، في بداية اللقاء "آمل أن نتمكن اليوم من توقيع مذكرة حول تعزيز روابطنا الاقتصادية والتجارية"، بحسب مشاهد بثها التفزيون الروسي. بدوره، قال أردوغان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، إن البلدين يعملان معاً في مكافحة الإرهاب وقضايا أخرى، مضيفا أنه سيناقش التطورات في سوريا مع بوتين. في مجال الطاقة، أكد الرئيس التركي "حققنا نجاحات كبيرة في التعاون بمجال الطاقة"، مشيرا إلى أن من المهم استكمال تشييد محطة "أكويو" النووية التي تبنيها شركة روسية في جنوب تركيا في الوقت المحدد.