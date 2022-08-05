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الصين تفرض عقوبات على نانسي بيلوسي بعد زيارتها لتايوان

الصين تفرض عقوبات على نانسي بيلوسي بعد زيارتها لتايوان
5 أغسطس 2022 14:33

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة أن بكين فرضت عقوبات غير محددة على رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وأفراد مقربين من أسرتها.
وجاء في بيان الوزارة "في تجاهل لمخاوف الصين الخطيرة ومعارضتها الحازمة.. أصرت بيلوسي على زيارة منطقة تايوان الصينية. هذا يشكل تدخلا جسيما في الشؤون الداخلية الصينية".
وأضاف البيان "هذا يقوض بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها ويخالف بشكل خطير مبدأ الصين واحدة ويهدد بشدة السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".
وتابع البيان "ردا على استفزاز بيلوسي الفاضح، تقرر الصين فرض عقوبات على بيلوسي وأفراد أسرتها المقربين، بما يتماشى مع القوانين ذات الصلة بجمهورية الصين الشعبية".
كانت بيلوسي قد زارت الجزيرة الديمقراطية التي تخضع لحكم ذاتي في وقت سابق من الأسبوع، مما دفع بكين لإجراء تدريبات عسكرية جوية وبحرية بالذخيرة الحية في المياه قبالة تايوان،التي تعتبرها الصين جزءا لايتجزأ من أراضيها.

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المصدر: د ب أ
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