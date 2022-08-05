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البيت الأبيض يستدعي السفير الصيني

البيت الأبيض يستدعي السفير الصيني
5 أغسطس 2022 13:54

 ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الجمعة أن البيت الأبيض استدعى السفير الصيني تشين قانغ أمس الخميس للتنديد بتصعيد الإجراءات ضد تايوان والتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تريد أزمة في المنطقة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي لصحيفة واشنطن بوست "بعد تصرفات الصين، استدعينا السفير تشين قانغ إلى البيت الأبيض لمناقشته بشأن الأعمال الاستفزازية (الصينية)".
وذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم إن بكين قررت فرض عقوبات على نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي وأفراد أسرتها رداً على أفعالها "الخبيثة" و "الاستفزازية".

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