إصابة وزير الصحة الألماني بفيروس كورونا

أصيب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح، اليوم الجمعة، أن الاختبارات أثبتت إصابة الوزير مساء أمس الخميس.

وأوضحت الوزارة أن الوزير في حالة جيدة، وظهرت عليه أعراض خفيفة فقط، ويتابع العمل حاليا من العزل في منزله.

وبحسب البيانات تلقى لاوترباخ أربع جرعات من تطعيمات مضادة لكورونا.

وكتبت الوزارة على موقعها الإلكتروني: "هذا يدل على أن متحور أوميكرون شديد العدوى، ولا يمكن استبعاد الإصابة تماما، حتى مع توخي الحذر الشديد".

وأضافت الوزارة أن لاوترباخ يناشد المواطنين مجددا التصرف بحكمة وأن يحرصوا على تلقي حماية كافية من التطعيم حتى يمكن الوقاية من العدوى والدورات الشديدة قدر الإمكان.



