لبنان ينفي إعداد مرسوم للتجنيس وبيع جوازات سفر

نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجود مرسوم تجنيس قيد الإعداد، كما نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما أوردته وسائل إعلام من معلومات عن "بيع" جوازات سفر لبنانية لغير اللبنانيين.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لميقاتي، اليوم الجمعة، "يتم التداول بأخبار صحفية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد".

وأضاف إن ميقاتي يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق ، "فاقتضى التوضيح".

من جهته، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة معلومات عن "بيع" جوازات سفر لبنانية لعدد من الأشخاص غير اللبنانيين لقاء بدل مالي".

وقال المكتب إن "الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة إطلاقاً".