السبت 6 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لبنان ينفي إعداد مرسوم للتجنيس وبيع جوازات سفر

لبنان ينفي إعداد مرسوم للتجنيس وبيع جوازات سفر
5 أغسطس 2022 11:44

  نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجود مرسوم تجنيس قيد الإعداد، كما نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما أوردته وسائل إعلام من معلومات عن "بيع" جوازات سفر لبنانية لغير اللبنانيين.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لميقاتي، اليوم الجمعة، "يتم التداول بأخبار صحفية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد".
وأضاف إن ميقاتي يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق ، "فاقتضى التوضيح".
من جهته، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة معلومات عن "بيع" جوازات سفر لبنانية لعدد من الأشخاص غير اللبنانيين لقاء بدل مالي".
وقال المكتب إن "الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة إطلاقاً".

أخبار ذات صلة
«مصارف لبنان» تعلن الإضراب بسبب «دعاوى كيدية»
أول شحنة حبوب أوكرانية تصل إلى لبنان غداً
المصدر: د ب أ
لبنان
نجيب ميقاتي
آخر الأخبار
البايرن.. «فرض النفوذ»!
الرياضي
البايرن.. «فرض النفوذ»!
اليوم 10:22
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
عربي ودولي
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
اليوم 10:17
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:14
أرسنال ينقل «العدوى»!
الرياضي
أرسنال ينقل «العدوى»!
اليوم 10:14
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
عربي ودولي
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
اليوم 09:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©