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لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة تبادل سجناء مع أميركا

لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة تبادل سجناء مع أميركا
5 أغسطس 2022 10:30

 قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة إن موسكو مستعدة لمناقشة تبادل السجناء مع واشنطن من خلال القنوات الدبلوماسية القائمة.
وأضاف لافروف "نحن مستعدون لمناقشة هذا الموضوع ولكن في إطار القناة التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين بوتين وبايدن".
حكمت محكمة روسية أمس الخميس، على نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير بالسجن تسع سنوات بتهم تتعلق بحيازة المخدرات. ويمكن أن يمهد الحكم الصادر ضدها الطريق الآن لمبادلة سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا قد تشمل الرياضية البالغة من العمر 31 عاما وتاجر أسلحة روسيا.

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