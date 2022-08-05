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الأمم المتحدة: كوريا الشمالية تستعد لإجراء أول تجربة نووية منذ 2017

الأمم المتحدة: كوريا الشمالية تستعد لإجراء أول تجربة نووية منذ 2017
5 أغسطس 2022 09:09

 حذرت الأمم المتحدة من أن كوريا الشمالية تستعد حاليا لإجراء أول تجربة نووية لها منذ عام 2017. وذكر تقرير سري للأمم المتحدة، اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على أجزاء منه، أنه تم رصد أعمال الإنشاء الجارية في منشأة إختبار تحت الأرض في شمالي البلاد خلال الأشهر الأخيرة: "العمل في موقع بانجاي-ري للتجارب النووية يمهد الطريق للمزيد من التجارب النووية من أجل تطوير أسلحة نووية".
وتشير صور الأقمار الصناعية للموقع إلى أن كوريا الشمالية تعمل على إصلاح شبكة الأنفاق الخاصة بها في بانجاي-ري، بالإضافة إلى إعادة بناء هياكل في الموقع كان قد تم إزالتها خلال مفاوضات عام 2018 مع الولايات المتحدة.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، والذي يغطي النشاط على مدار الأشهر القليلة الماضية، فقد تم أيضا زيادة قدرة إنتاج المواد الانشطارية في منشأة يونجبيون النووية في البلاد.
وكان هناك قلق لدى المراقبين على مدار أشهر من أنه في أعقاب العديد من تجارب إطلاق الصواريخ التي أجرتها بيونج يانج، فإن كوريا الشمالية قد تكون على وشك إجراء أول تجربة نووية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وسلطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء منذ يونيو على النشاط في بانجاي-ري، وهو الموقع الذي أجرت فيه كوريا الشمالية ستة تفجيرات تجارب نووية بين عامي 2006 و 2017. وتخضع حكومة بيونج يانج لعقوبات صارمة نتيجة برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

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