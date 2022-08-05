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بيلوسي: أميركا "لن تسمح" للصين بعزل تايوان

بيلوسي: أميركا "لن تسمح" للصين بعزل تايوان
5 أغسطس 2022 08:21

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو الجمعة، أن الولايات المتحدة "لن تسمح" للصين بعزل تايوان، وذلك بعد زيارة لها إلى هذه الجزيرة أثارت حفيظة بكين.
وقالت بيلوسي "لن يعزلوا تايوان من خلال منعنا من الذهاب إلى هناك. لقد أجرينا زيارات على مستوى رفيع... ولن نسمح لهم بعزل تايوان".
وأضافت "قلنا منذ البداية إن تمثيلنا هنا لا يتعلق بتغيير الوضع القائم هنا في آسيا، أو بتغيير الوضع القائم في تايوان". وأوضحت "إنه يتعلق بقانون العلاقات مع تايوان، وبالسياسة الأميركية-الصينية، وبكل التشريعات والاتفاقات التي أرست ماهية علاقتنا. إن الأمر يتعلق بإحلال السلام في مضيق تايوان وبجعل الوضع القائم يسود".
وأشادت بيلوسي بـ"الديموقراطية العظيمة" في تايوان وبما تتمتع به من "اقتصاد مزدهر".

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أميركا
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