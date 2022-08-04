زعيم حزب يميني متطرف: مستعد لقيادة إيطاليا

أعلن زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف في إيطاليا ماتيو سالفيني، خلال زيارته لمخيم للاجئين بجزيرة لامبيدوزا، الخميس، أنه مستعد لقيادة البلاد إذا فاز حزبه في الانتخابات المقبلة. وقال سالفيني "أنا مستعد تماما". تأتي تصريحات سالفيني في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن تحالفا من يمين الوسط، يشمل الرابطة، سيتصدر الانتخابات المقررة في 25 سبتمبر المقبل. يتألف التحالف من أحزاب يمينية، بينها حزب "فورتسا إيطاليا" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني. وإذا فاز التحالف اليميني، ستكون هذه الحكومة مشكلة لسياسات الهجرة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ضمن أمور أخرى، بعدما كان ينظر إلى رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل ماريو دراغي في الخارج على أنه ضمان للاستقرار. وينظم نواب البرلمان حملاتهم الانتخابية حاليا في منتصف موسم العطلات، حيث تكافح البلاد موجة جفاف حادة وسط تفشي مخاوف بشأن إمدادات الطاقة وارتفاع معدل البطالة. وقال سالفيني، خلال زيارته القصيرة إلى لامبيدوزا، إنه "سيؤمن الحدود" وسيوقف تدفق المهاجرين إذا تولى يمين الوسط مقاليد السلطة. وأضاف "يتعين على إيطاليا ألا تفتح أبوابها أمام مهاجرين غير شرعيين، لا يفرون من أي حرب". ووصل حوالي 42 ألفا و465 شخصا إلى إيطاليا عبر البحر حتى الآن هذا العام، وفقا لبيانات وزارة الداخلية، أي أكثر من عام 2021 بأكمله والذي شهد وصول 30 ألفا و315 شخصا. وغالبا ما يكون مخيم لامبيدوزا مكتظا باللاجئين. وقال سالفيني "لا يليق هذا بدولة متحضرة".