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الصين تطلق صواريخ تقليدية ضمن مناورات عسكرية

طائرات هليكوبتر عسكرية صينية تحلق فوق جزيرة بيغتان (أ ف ب)
5 أغسطس 2022 00:27

بيغتان (أ ف ب) 

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أطلق الجيش الصيني، أمس، مقذوفات بعيد بدء مناورات عسكرية، في ست مناطق بحرية حول تايوان، فيما قال شي يي أحد المتحدثين باسم الجيش الصيني، بعد ظهر أمس، إن المناورات تضمنت إطلاق صواريخ تقليدية، على المياه قبالة الساحل الشرقي لتايوان. وأكد في بيان أن «كل الصواريخ أصابت هدفها بدقة واختبرت الضربة الدقيقة وقدرات منع الوصول» إلى المنطقة.
وعلى جزيرة بينغتان الصينية الواقعة قرب مكان المناورات، أطلقت عدة مقذوفات قرب منشآت عسكرية، وحلقت في السماء مخلفة دخانا أبيض ودوي انفجارات. كما حلّقت خمس مروحيات على ارتفاع منخفض بالقرب من منطقة سياحية على شاطئ البحر. ومن المقرر أن تنتهي التدريبات العسكرية الصينية ظهر يوم الأحد.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية أن التدريبات تهدف إلى محاكاة «حصار» للجزيرة، وتشمل «مهاجمة أهداف في البحر وضرب أهداف على الأرض والسيطرة على المجال الجوي». وفي إجراء احترازي لضمان السلامة، منعت إدارة الأمن البحري الصينية السفن من دخول المناطق المعنية. كما حذرت الصين شركات الطيران العاملة في آسيا بتجنب الطيران في مناطق حول تايوان، حيث تجري التدريبات عسكرية. وحدد إشعار رسمي، جرى إرساله يوم الثلاثاء بتوقيت هونج كونج ست مناطق بالمجال الجوي بأنها «مناطق خطر»، طبقاً لشركات الطيران.

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