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رئيس السنغال يخسر الغالبية المطلقة في البرلمان

سيري علي با، رئيس اللجنة الوطنية لتعداد الأصوات في السنغال يعلن النتائج
5 أغسطس 2022 00:14

خسر معسكر الرئيس السنغالي ماكي سال الغالبية المطلقة في البرلمان لكنه لا يزال في الطليعة بفارق ضئيل في الانتخابات التشريعية التي جرت في 31 يوليو، وفقًا للنتائج الرسمية المؤقتة للجنة الوطنية لتعداد الأصوات التي نُشرت الخميس.
وفاز الائتلاف الرئاسي بـ 82 مقعدا برلمانيا فيما حصل ائتلافا المعارضة "تحرير الشعب"(يوي اسكان وي) و"أنقذوا السنغال" (والو سنغال) على 56 مقعدا و24 مقعدا، أي ما مجموعه 80 مقعدا لهذا التحالف.
وقال سيري علي با رئيس اللجنة الوطنية لتعداد الأصوات إن ثلاثة تحالفات صغيرة فازت بثلاثة مقاعد، وقد تحسم النتيجة.
وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها معسكر الحزب الحاكم الغالبية المطلقة في هذه الدولة المستقرة في غرب أفريقيا. وسيعتمد على قوى أخرى في البرلمان لتمرير تشريعات.
في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2017، حصل ائتلاف الرئيس الذي يضم حزبه "تحالف من أجل الجمهورية" وأحزاب أخرى على 125 صوتا.

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المصدر: آ ف ب
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