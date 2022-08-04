حكومة جنوب السودان تمدد ولايتها «الانتقالية» عامين

جوبا (أ ف ب)

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان، أمس، تمديد لعامين «الفترة الانتقالية» لما بعد الحرب الأهلية، والتي يفترض أن تنتهي عام 2023، في «خريطة طريق» جديدة لاتفاق السلام نددت بها بعض الجهات الراعية الأجنبية.

وأعلن وزير الشؤون الحكومية مارتن إيليا لومورو، أمام دبلوماسيين والرئيس سلفا كير والنائب الأول للرئيس ريك مشار، أنه «بعد مداولات طويلة وافقت لجنة (تطبيق اتفاق 2018) على تمديد الفترة الانتقالية 24 شهراً». وأضاف إنه «جرى الاتفاق على خريطة طريق جديدة»، موضحاً أن هذا القرار اتخذ «لرفع التحديات التي تعيق تطبيق اتفاق السلام».

وأرجئت نهاية «الفترة الانتقالية» التي كانت مقررة لعام 2022 بعد تأجيلها مراراً، حتى فبراير 2023 لعدم إحراز تقدم في العديد من البنود المنصوص عليها في اتفاق السلام، الذي أنهى عام 2018 حرباً أهلية دامية استمرت خمس سنوات بين الخصمين ريك مشار وسلفا كير. وخلف الصراع نحو 400 ألف قتيل وملايين النازحين.

وقاطع ممثلو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنروج «الترويكا» الراعية لاستقلال البلاد في 2011 الاجتماع الذي أعلن خلاله التمديد. وفي رسالة إلى الرئيس سلفا كير، أعربوا عن أسفهم لعدم استشارة جميع الأطراف المعنية.