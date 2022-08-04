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الإمارات تدعو للقضاء التام على الأسلحة النووية

حمد الكعبي لدى إلقاء كلمة الإمارات (من المصدر)
5 أغسطس 2022 00:28

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات، أمس، على ضرورة تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعية إلى القضاء التام على الأسلحة النووية، وأعربت عن قلقها حول الأوضاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وإيران وأوكرانيا.
وقالت الإمارات في بيانها، خلال المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: «إن نجاح برنامج دولة الإمارات للطاقة النووية السلمية هو شهادة على أهمية إطار التعاون الدولي القيّم، الذي توفره معاهدة عدم الانتشار النووي، والذي يسهل تطوير ونقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية».
وأضافت في بيان أدلى به حمد الكعبي، سفير الدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  أمام المؤتمر: «نحن قلقون من حالة الجمود في معالجة المسائل العالقة بشأن التزام إيران باتفاق الضمانات، والتطور المتزايد في برنامجها النووي الذي ليس له هدف مدني».
وأوضحت أن تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعتبر أمراً ضرورياً لمعالجة الشواغل العالمية واستعادة الثقة.
وأوضحت أن الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار النووي هو حجر الأساس لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار.

الأسلحة النووية
الإمارات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
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