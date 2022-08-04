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ماكرون يطالب بإحقاق العدل في انفجار مرفأ بيروت

ماكرون يطالب بإحقاق العدل في انفجار مرفأ بيروت
5 أغسطس 2022 00:27

باريس (الاتحاد)

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طالب الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، أمس، بإحقاق العدل وكشف أسباب انفجار مرفأ بيروت قبل عامين، مؤكداً ضرورة الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني المشروعة بإحقاق العدالة وإجراء الإصلاحات.  وكتب الرئيس الفرنسي في حسابه على «تويتر»: «يعيش لبنان حداداً وطنياً، بعد مضي عامين على انفجار مرفأ بيروت، وأنا أتذكر ببالغ الأسى حالة الذهول التي أصابتني في أغسطس 2020 عندما علمت بوقوع هذه الفاجعة». وأضاف: «كشفت هذه الفاجعة عن الأزمة المأساوية المتعددة الأوجه التي يعيشها لبنان، ويجب الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني المشروعة بإحقاق العدالة وإجراء الإصلاحات». وتابع: «دفعتني كرامة اللبنانيين والشجاعة التي تحلوا بها مع أنّ الألم كان يملأ قلوبهم، إلى السفر إليهم بعد ذلك بيومين لأجول معهم شوارع حي الجميزة المدمرة.. يجب إحقاق العدالة».

مرفأ بيروت
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لبنان
إيمانويل ماكرون
فرنسا
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