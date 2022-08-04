أميركا تتخذ قراراً مهماً بشأن جدري القردة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فيروس جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة بعد أن تفشى في العديد من الولايات الأميركية. وتهدف هذه الخطوة إلى الإفراج عن أموال والمساعدة في جمع البيانات ونشر موظفين إضافيين لمكافحة المرض. وقال خافيير بيسيرا وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي، في اتصال هاتفي "نحن على استعداد لنقل استجابتنا إلى المستوى التالي في التصدي لهذا الفيروس، ونحث كل أميركي على التعاطي مع جدري القردة بجدية وتحمل المسؤولية لمساعدتنا في مواجهة هذا الفيروس". كانت جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا أعلن، يوم الاثنين، حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار الفيروس من أجل "تعزيز جهود التطعيم في الولاية". وتأكدت نحو 800 حالة إصابة بجدري القرود في كاليفورنيا، وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة الصحة العامة في الولاية. قبل ذلك، كانت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول أعلنت حالة الطوارئ في الولاية بسبب استمرار انتشار مرض جدري القردة. وكتبت هوكول على تويتر الجمعة "أعلن حالة طوارئ لمواجهة الكوارث لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي جدري القردة". وأضافت أن أكثر من حالة واحدة من بين كل أربع حالات إصابة بالمرض في الولايات المتحدة موجودة في نيويورك. وسجلت نيويورك حتى 29 يوليو الماضي ما مجموعه 1383 إصابة مؤكدة بجدري القردة، وفقا للموقع الإلكتروني لإدارة الصحة في الولاية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 23 يوليو الماضي تفشي جدري القردة الحالي، حالة طوارئ صحية عالمية. وقالت المنظمة، نهاية شهر يوليو الماضي، إن 78 دولة سجلت أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة أغلبها في أوروبا.