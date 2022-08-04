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إعلان موعد إبحار 3 سفن تنقل حبوباً من أوكرانيا

تفتيش السفينة "رازوني" في إسطنبول قادمة من أوكرانيا محملة بالقمح
4 أغسطس 2022 23:01

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الخميس، أن ثلاث سفن محمّلة بالحبوب ستبحر، غداِ الجمعة، من أوكرانيا في إطار اتفاق برعاية الأمم المتحدة وقعته كييف وموسكو.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "من المقرر إبحار ثلاث سفن من الموانئ الأوكرانية غدا في إطار اتفاقية (نقل) الحبوب"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن الوزير غداة عبور سفينة أولى محمّلة بالحبوب الأوكرانية اسطنبول متّجهة إلى لبنان.
إلى ذلك، أعلنت أنقرة أن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أجرى محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بحثا خلالها في شؤون تطبيق الاتفاق، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
 كانت سفينة محمّلة بالحبوب، هي الأولى من نوعها منذ الأزمة الأوكرانية الحالية، أبحرت الاثنين من ميناء أوديسا في أوكرانيا.
وفي ميناء اسطنبول، فتّش خبراء أتراك وروس وأوكرانيون، أمس الأربعاء، السفينة "رازوني" لتواصل بعد ذلك إبحارها باتّجاه لبنان.
وشكّل هذا الإجراء نهاية "مرحلة تجريبية" لآليات تطبيق الاتفاق الدولي المبرم في يوليو في إسطنبول لاحتواء الأزمة الغذائية العالمية، وفق ما أفادت أمانة مركز التنسيق المشترك.
ويسمح الاتفاق، الذي وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو، بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف الشحنات إلى الأسواق العالمية من الحبوب الأوكرانية.

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المصدر: آ ف ب
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