دول «آسيان» تحذر من مواجهة خطيرة بين القوى الكبرى

حذرت دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الخميس، من حدوث «مواجهة خطيرة» بين القوى الكبرى على خلفية الوضع في تايوان. وتستضيف رابطة دول جنوب شرق آسيا اجتماعا تشارك فيه 27 دولة، من بينها الولايات المتحدة، في تجمع طغت عليه حتى الآن تطورات تايوان بعد رحلة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي هذا الأسبوع. وحذرت الرابطة من أن التوتر يمكن أن يؤدي إلى «صراعات لا يعرف مداها وتبعات لا يمكن توقعها»، ودعت إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وورد في بيان أن «آسيان تقف على أهبة الاستعداد للعب دور بناء في تسهيل الحوار السلمي بين جميع الأطراف». وأرسلت الصين عشرات الطائرات وأطلقت الصواريخ بالقرب من تايوان، اليوم الخميس، في أكبر تدريبات تجريها على الإطلاق في مضيق تايوان، فيما يبرز غضب الصين من زيارة بيلوسي للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. ورفض وزير خارجية الصين وانغ يي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن الالتقاء ببعضهما البعض، بينما أُلغيت محادثات كانت مزمعة بين وانغ ونظيره الياباني يوشيماسا هاياشي. وفي كلمته الافتتاحية أمام وزراء آسيان، قال بلينكن إنه يدرك أن قضية تايوان تشغل بال الجميع وشدد على أن سياسة واشنطن لم تتغير. وأضاف «نعارض أي جهود أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في تايوان».