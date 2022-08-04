استقرار حالة ملك النرويج بعد نقله للمستشفى

ملك النرويج يحضر فعالية في العاصمة أوسلو (أرشيفية)
4 أغسطس 2022 22:17
قال القصر الملكي في النرويج، اليوم الخميس، إن حالة الملك هارلد الخامس مستقرة بعد أن نقل إلى المستشفى حيث خضع لفحوص طبية. وأكد القصر، في بيان مقتضب، أن حالة الملك "مستقرة". كان الملك، البالغ من العمر 85 عاماً، نقل إلى المستشفى في وقت سابق اليوم بعد إصابته بالحمى. وشارك الملك هارلد مؤخراً في بطولة العالم للإبحار ببحيرة جنيف بالقارب النرويجي "سيرا". وخضع العاهل النرويجي، خلال السنوات الماضية، إلى العديد من التدابير الطبية بما في ذلك الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وفي عام 2021، أجريت له عملية جراحية في ساقه. وركب له صمام قلب صناعي في عام 2022. أصبح هارالد وليا للعهد في عام 1957 بعد وفاة جدِّه الملك هاكون السابع، ثم ملِكاً بعد وفاة والده عام 1991.