مجلس الأمن الدولي يرحب بتمديد الهدنة في اليمن

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بتمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين، مؤكدين ان الهدنة شكلت أهم فرصة للسلام وحماية المدنيين. في بيان رسمي أصدره أعضاء المجلس، أكدوا على أن الهدنة وفرت أساسا مستقرا للتقدم في المحادثات على المسارات الاقتصادية والأمنية، وكذلك فرصة للشروع في مناقشات متعمقة وشاملة على المسار السياسي. ودعا أعضاء المجلس، المكون من 15 دولة، الأطراف إلى اغتنام هذه اللحظة لتكثيف المفاوضات على وجه السرعة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل. وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، عن أملهم في أن يوفر التنفيذ الكامل للهدنة واتفاق الهدنة الموسع فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة.