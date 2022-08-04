البيت الأبيض ينشر بياناً حول إصابة بايدن بكورونا

قال كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن إن نتيجة اختبار كوفيد-19 لهذا الأخير جاءت إيجابية مرة أخرى، اليوم الخميس، لكنه يشعر بأنه "بحالة جيدة للغاية". وأوضح أوكونور، في مذكرة أصدرها البيت الأبيض، أن بايدن لا يزال يعاني من سعال "على فترات متباعدة جدا"، لكنه يتحسن. وسيبقى الرئيس في العزل. كان الرئيس، البالغ من العمر 79 عاما، قد خرج من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 لأول مرة في 21 يوليو الماضي. وقد جاءت نتيجة اختباره بايدن إيجابية مرة أخرى يوم السبت فيما وصفه أوكونور بأنه حالة "ارتداد" لوحظت في نسبة صغيرة من المرضى الذين يتناولون دواء "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات.