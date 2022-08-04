بالصور.. آلاف المحتجين الغاضبين وصوامع تنهار في ذكرى «كارثة بيروت»
جانب من الاحتجاجات الغاضبة في مرفأ بيروت
4 أغسطس 2022 20:18
شارك آلاف المحتجين في مسيرات بالعاصمة اللبنانية، اليوم الخميس، في ذكرى مرور عامين على الانفجار الكارثي بمرفأ بيروت، مرددين هتافات تندد بفشل الحكومة في كشف الحقيقة وراء الانفجار.
وفي واقعة تعيد للأذهان أحداث الكارثة، انهارت بعد ظهر اليوم عدة صوامع حبوب كانت قد تعرضت لأضرار بالغة جراء الانفجار، على بعد مئات الأمتار فقط من مكان تجمع الحشود على ساحل المدينة.
وتصدعت الصوامع الخرسانية وانهارت، لتتصاعد سحابة من الدخان والغبار في السماء. وتابع المتظاهرون المشهد في ذهول وقد وضعوا أياديهم على أفواههم غير مصدقين ما يرون.
وشهد مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 انفجاراً ضخماً أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً واسعاً بالمرفق وعدد من أحياء العاصمة.
ونظم أهالي الضحايا الذين طالبوا بتحقيق دولي جراء عرقلة التحقيق المحلي في بلد تسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب، ثلاث مسيرات شارك فيها الآلاف، انطلقت الأولى من أمام قصر العدل.
وانطلقت مسيرة ثانية من مقر فوج الإطفاء، تجسيداً للرحلة الأخيرة لعناصر الفوج التسعة الذين هرعوا الى المرفأ قبل دقائق من دوي الانفجار وقتلوا جميعهم. وحمل المشاركون نعوشا خشبية بيضاء، ملطخة باللون الأحمر، وعليها أسماء عناصر فوج الإطفاء.
كما انطلقت مسيرة ثالثة من وسط بيروت، الذي لطالما شكّل قلب التظاهرات الشعبية المناوئة للطبقة السياسية المتهمة بالتقصير والإهمال والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة. والتقت المسيرات الثلاث قبالة مرفأ بيروت.