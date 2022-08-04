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روسيا تحقق تقدماً في شرق أوكرانيا

آثار قصف على دونتسك
4 أغسطس 2022 19:48

قالت أوكرانيا، اليوم الخميس، إنها اضطرت للتنازل عن بعض الأراضي في شرق البلاد في مواجهة روسيا.
ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع الضغط الذي تتعرض له قواته المسلحة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا بأنه "جحيم". وتحدث عن قتال شرس حول بلدة أفدييفكا وقرية بيسكي المحصنة، حيث اعترفت كييف "بالنجاح الجزئي" للقوات الروسية في الآونة الأخيرة.
وقال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إن القوات الروسية شنت هجومين على الأقل على "بيسكي" لكن قواته تمكنت من صدهما.
وأمضت أوكرانيا السنوات الثماني الماضية في تحصين مواقع دفاعية في "بيسكي"، معتبرة إياها منطقة عازلة عن مدينة دونيتسك على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي.
وقال الجنرال أوليكسي جروموف في مؤتمر صحفي إن القوات الأوكرانية استعادت قريتين حول مدينة سلوفيانسك بشرق البلاد لكنها تراجعت إلى ضواحي بلدة أفدييفكا بعد أن أجبرت على التخلي عن منجم فحم يعتبر موقعا دفاعيا رئيسيا.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية هجومها. وقالت إن قواتها ألحقت خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية حول أفدييفكا وموقعين آخرين في مقاطعة دونيتسك، مما أجبر وحدات المشاة الميكانيكية في كييف على الانسحاب.
وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية قاذفات صواريخ روسية أثناء القتال ودبابات تتقدم وتطلق القذائف بوتيرة سريعة. 

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المصدر: رويترز
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