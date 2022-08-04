تايوان تعلن إرسال مقاتلات لتحذير طائرات صينية

قالت تايوان إنها سارعت، اليوم الخميس، إلى إرسال طائرات مقاتلة لتحذير طائرات صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها. وأفاد بيان بأن جميع الطائرات الصينية المقاتلة، البالغ عددها 22، عبرت الخط الفاصل الذي يقسم مضيق تايوان. وأكدت تايوان نشر "أنظمة صواريخ دفاع جوي" لتعقّب الطائرات وبثّ إنذارات إذاعية. وأطلق الجيش الصيني، اليوم الخميس، مقذوفات لم يحدد نوعها بعيد بدء أهم مناورات عسكرية في تاريخه حول تايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة التي تقول الصين إنها جزء لا يتجزأ من أراضيها. وعلى الرغم من تحذيرات الصين، زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي الجزيرة الثلاثاء والأربعاء. وقال شي يي أحد المتحدثين باسم الجيش الصيني، بعد ظهر الخميس، إن المناورات التي بدأت ظهر الخميس (04,00 ت غ) ، تضمنت "إطلاق صواريخ تقليدية" على المياه قبالة الساحل الشرقي لتايوان. وأكد في بيان أن "كل الصواريخ أصابت هدفها بدقة واختبرت الضربة الدقيقة وقدرات منع الوصول" إلى المنطقة.