الناتو يدعو الصين لتفادي لغة التهديدات بشأن تايوان
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج (أرشيفية)
4 أغسطس 2022 18:25
قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، إنه يجب على الصين ألا تبالغ في رد فعلها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان. وأضاف ستولتنبرج في لقاء مع وكالة رويترز للأنباء "ليس في زيارة نانسي بيلوسي ما يدعو الصين إلى المبالغة في رد فعلها أو تهديد تايوان أو استخدام لغة التهديدات". وأطلقت الصين صواريخ متعددة بالقرب من تايوان، اليوم الخميس، في أكبر مناورات عسكرية تجريها إلى الآن في مضيق تايوان، وذلك بعد يوم من زيارة بيلوسي. وقال الأمين العام لحلف الناتو "قام مسؤولون كبار من الولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي بزيارات لتايوان بانتظام على مر السنين. ولذلك، فإن هذا (زيارة بيلوسي) ليس مبررا لأن تبالغ الصين في رد فعلها".