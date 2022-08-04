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نقل ملك النرويج للمستشفى

نقل ملك النرويج للمستشفى
4 أغسطس 2022 18:22

قال القصر الملكي في النرويج في بيان اليوم الخميس إن الملك هارالد نُقل للمستشفى بعد معاناته من الحمى.

وأضاف القصر أن الملك الذي يبلغ من العمر 85 عاماً حالته مستقرة.

وهارالد تولى العرش خلَفاً لوالده أولاف الخامس في 17 يناير 1991.

وُلد هارلد في قصر ولاية العهد في سكاغوم بمقاطعة آكرشوس، وكان الطفل الثالث والابن الذّكر الوحيد لأولاف الخامس والأميرة مارتا أميرة السويد. 

وأصبح هارالد ولي العهد في عام 1957 بعد وفاة جدِّه الملك هاكون السابع، ثم ملِكاً بعد وفاة والده عام 1991.

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المصدر: وكالات
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