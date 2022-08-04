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عربي ودولي
بريطانيا تتوقع وصول أول شحنة حبوب أوكرانية خلال أيام
بريطانيا تتوقع وصول أول شحنة حبوب أوكرانية خلال أيام
4 أغسطس 2022 18:06
قال مسؤولون غربيون اليوم الخميس إنه من المتوقع وصول أول شحنة حبوب أوكرانية لبريطانيا منذ بدء الهجوم الروسي خلال عشرة أيام.
وقد حوصرت ملايين الأطنان من الحبوب في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي منذ أكثر من ستة أشهر.
وسمح اتفاق برعاية الأمم المتحدة الشهر الماضي بمغادرة أول شحنة حبوب أوكرانية هذا الاسبوع في طريقها إلى لبنان.
ونقلت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية عن مسؤول غربي القول بشأن شحنة حبوب أوكرانية جديدة، إن سفينة روجين، التي تحمل علم مالطا" سوف تصل بريطانيا في 14 أغسطس الجاري".
وأضاف المسؤولون "بالتأكيد سوف تكون هذه أول شحنة من أوكرانيا تصل بريطانيا منذ نهاية فبراير الماضي وبداية العملية الروسية".
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