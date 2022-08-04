الجمعة 5 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

انهيار 4 من صوامع مرفأ بيروت في «ذكرى الكارثة»

انهيار 4 من صوامع مرفأ بيروت في «ذكرى الكارثة»
4 أغسطس 2022 18:03

انهارت صوامع إضافية، عصر الخميس، من إهراءات مرفأ بيروت تزامناً مع إحياء المئات في المنطقة المحيطة الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع الذي هزّ العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس 2020، وفق ما أفادت «فرانس برس».

وذكرت وسائل اعلام محلية أن أربع صوامع انهارت بعدما كانت في وقت سابق قد انفصلت عن بقية المبنى المتصدع.

ويأتي ذلك بعد أربعة أيام على انهيار صومعتين من الإهراءات التي امتصت، وفق خبراء القسم الأكبر من عصف الانفجار لتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي.

وتحولت الإهراءات رمزا لانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.

ويأتي انهيار الصوامع بعد أسابيع على اندلاع حريق في القسم الشمالي منها نتج، وفق السلطات وخبراء، عن تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وحذرت السلطات اللبنانية الأسبوع الماضي من أن الجزء الشمالي المتصدّع جراء الانفجار معرّض لـ"خطر السقوط".

أخبار ذات صلة
لبنان ينفي إعداد مرسوم للتجنيس وبيع جوازات سفر
صوامع بيروت تنهار وآلاف المحتجين يطالبون بالحقيقة
المصدر: وكالات
مرفأ بيروت
لبنان
انفجار بيروت
آخر الأخبار
ليفركوزن يعاني ضغوط «الأحزان المبكرة»
ليفركوزن يعاني ضغوط «الأحزان المبكرة»
اليوم 20:00
دخان يتصاعد من العاصمة الأفغانية كابل
عربي ودولي
انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول
اليوم 19:49
لايبزج لا يعرف الخوف!
الرياضي
لايبزج لا يعرف الخوف!
اليوم 19:45
العلم الصيني
عربي ودولي
الصين تتخذ إجراءات ردا على زيارة بيلوسي لتايوان
اليوم 19:40
مقاتلات صينية خلال مناورات قرب تايوان
عربي ودولي
تايوان ترسل مقاتلات لتحذير طائرات صينية
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©