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روسيا تعلق على مناورات الصين قرب تايوان

إطلاق صاروخ في إطار مناورات الصين قرب تايوان
4 أغسطس 2022 17:54

أبدت روسيا دعمها للصين في ظل الأوضاع الحالية المتعلقة بتايوان، وأكدت موسكو أن التدريبات العسكرية الصينية "حق سيادي" للبلاد.
تأتي هذه التعليقات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي مؤخرا إلى الجزيرة، والتي أثارت غضب بكين.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين القول :"لقد كانت (الزيارة) غير ضرورية على الإطلاق وأثارت استفزازا لا حاجة له".
وتنظر بكين إلى تايوان، المتمتعة بحكم ذاتي، باعتبارها جزءا من أراضيها.
ردا على زيارة بيلوسي، يجري الجيش الصيني مناورات جوية وبحرية واسعة في المياه المحيطة بتايوان، اليوم الخميس، في أكبر استعراض للقوة العسكرية منذ عقود.

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المصدر: د ب أ
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روسيا
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