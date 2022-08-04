روسيا تدعو إلى «ضبط النفس» في «ناغورني قره باغ»

دعت روسيا الخميس إلى "ضبط النفس"، بعد جولة عنف جديدة بين الجيش الأذربيجاني والانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ، بينما طالبت أرمينيا جنود حفظ السلام الروس المنتشرين في هذا الجيب المتنازع عليه، بالتحرّك.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نحن قلقون جدًا بسبب تصاعد التوترات (...) وندعو الأطراف إلى إثبات ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار"، مشيرةً إلى أن موسكو "على تواصل وثيق" مع باكو ويريفان بشأن المسألة.
وأكدت الوزارة أن "جنود حفظ السلام الروس يبذلون كل الجهود اللازمة لإعادة استقرار الوضع على الأرض. هناك عمل نشط جار مع الطرفين (...) على كافة المستويات".
وأعلنت أذربيجان الأربعاء سيطرتها على مواقع عدة وتدمير أهداف في ناغورني قره باغ في تصعيد أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وأحيا المخاوف من احتمال وقوع نزاع جديد.
وطلب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الخميس مساعدة جنود حفظ السلام الروس.
وقال خلال اجتماع للحكومة "في ناغورني قره باغ هناك خط تماس ينتشر عنده جنود حفظ سلام وهذه المنطقة خاضعة لمسؤوليتهم.
ونتوقع أن تمنع كتيبة جنود السلام كل محاولة لخرق خط التماس هذا".