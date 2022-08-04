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اليابان ترجّح سقوط صواريخ صينية في منطقتها الاقتصادية

الصين تجري أكبر مناورات عسكرية لها على الإطلاق حول تايوان
4 أغسطس 2022 17:14

رجّح وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي، اليوم الخميس، سقوط صواريخ صينية في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة للمرة الأولى.

وقال كيشي لصحافيين فيما تجري الصين تدريبات عسكرية مكثّفة في المياه المحيطة بتايوان "يُعتقد أن خمسة من أصل تسعة صواريخ بالستية أطلقتها الصين، قد سقطت ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

ولفت إلى أن اليابان "تقدّمت باحتجاج إلى الصين عبر قنوات دبلوماسية"، واصفًا الأمر بأنه "مشكلة خطيرة تؤثر على أمننا القومي وسلامة مواطنينا".

وتقع أجزاء من جزيرة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان قرب تايوان.

وقال كيشي إنها المرة الأولى التي تهبط فيها صواريخ بالستية صينية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان التي تمتد لمسافة 200 ميل بحري من ساحل اليابان، خارج حدود مياهها الإقليمية.

وقال كيشي إن تقدير إطلاق تسعة صواريخ صينية هو تقدير من الجانب الياباني.

وتجري الصين أكبر مناورات عسكرية لها على الإطلاق حول تايوان التي تعتبرها بكين جزء من أراضيها. 

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المصدر: وكالات
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