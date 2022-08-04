لبنان يحيي الذكرى الثانية لـ«كارثة المرفأ»

يحيي لبنان، اليوم الخميس، الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت المروّع، فيما يثير تعليق التحقيق القضائي منذ أشهر غضب عائلات الضحايا التي تنظم مسيرات إلى موقع الكارثة مطالبة بمعرفة الحقيقة.
وجدّدت منظمات حقوقية وعائلات ضحايا مطالبتها بتحقيق دولي مستقل في الانفجار الذي يعد من بين أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، في وقت طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«إحقاق العدل» وتبيان أسباب الانفجار.
وشهد مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 انفجاراً ضخماً أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً واسعاً بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
ويأتي إحياء الذكرى، بعد أيام من انهيار جزء من الصوامع الشمالية، عقب حريق نجم، وفق مسؤولين وخبراء، عن تخمّر مخزون الحبوب جراء الرطوبة وارتفاع الحرارة.
ويحذر خبراء من خطر انهيار وشيك لأجزاء إضافية في الساعات المقبلة.
ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.