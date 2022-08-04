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تعرف علي عدد الدول التي صادقت على انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»
تعرف علي عدد الدول التي صادقت على انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»
4 أغسطس 2022 16:50
صادقت حتى الآن 22 دولة على طلب فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في خطوة محورية نحو توسيع التحالف العسكري المؤلف من 30 عضوا، بحسب إحصاء الجمعية البرلمانية للناتو.
وصادقت إيطاليا الأربعاء على بروتوكولَي انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد القرار التاريخي لهاتين الدولتين بالتخلي عن الحياد بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وصوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة لصالح الموافقة على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأربعاء وحصل القرار على تأييد 95 عضواً في مجلس الشيوخ.
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المصدر: وكالات
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