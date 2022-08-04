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إيطاليا تصادق على «بروتوكولَي» انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»

من إيطاليا
4 أغسطس 2022 16:53

صادقت إيطاليا الأربعاء على بروتوكولَي انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد القرار التاريخي لهاتين الدولتين بالتخلي عن الحياد بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ورحّب السفير السويدي في روما يان بيوركلوند على تويتر بالقرار وكتب «شكراً للبرلمان الإيطالي.

جرت الموافقة اليوم على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، من أجل الحرية والديموقراطية».

وتحتاج السويد وفنلندا إلى مصادقة الدول الثلاثين الأعضاء في المنظمة للاستفادة من الحماية التي توفرها المادة 5 من ميثاق الناتو للدفاع المتبادل في حال وقوع هجوم.

 

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