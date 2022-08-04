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اليابان تسجل أعلى حصيلة بـ«كورونا» في العالم

اليابان تسجل أعلى حصيلة بـ«كورونا» في العالم
4 أغسطس 2022 15:05

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن اليابان سجلت أعلى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد19- في العالم خلال الأسبوع الذي انتهى يوم الأحد، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كيه).

جاء ذلك في تقرير يتضمن أحدث البيانات بشأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة خلال الأسبوع من 25 إلى 31 يوليو وأصدرته المنظمة أمس الأربعاء.

وسجلت اليابان مليونا و379 ألفا و99 إصابة في الفترة من 25 إلى 31 يوليو بارتفاع نسبته 42 % عن الأسبوع السابق عليه.

وكانت حصيلة الإصابات الأسبوعية في اليابان هي الأعلى في العالم للأسبوع الثاني على التوالي، وهي تمثل نحو 20 % من إجمالي الإصابات في العالم.

وعالميا جرى تأكيد 6 ملايين و565 ألفا و679 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو، بتراجع 9 % عن الأسبوع السابق عليه.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بتسجيل 923 ألفا و366 إصابة جديدة لنفس الأسبوع، يليها كوريا الجنوبية بـ564 ألفا و437 إصابة.

 

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المصدر: وكالات
فيروس كورونا
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