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الإمارات تؤكد على احترام «الصين الواحدة»

الإمارات تؤكد على احترام «الصين الواحدة»
4 أغسطس 2022 14:51

أبوظبي (وام) 

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أكّدت دولة الإمارات على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها، وأهمية احترام مبدأ «الصين الواحدة»، داعية إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأشارت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى قلقها من تأثير أي زيارات استفزازية على التوازن والاستقرار والسلام الدولي. وحثّت الوزارة على تغليب الحوار الدبلوماسي سعياً لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي.
وكانت منظمة الأمم المتحدة أكدت، الثلاثاء الماضي، تمسكها بقرار جمعيتها العامة رقم 2758 المتعلق بـ«مبدأ الصين الواحدة».
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية، في نيويورك.
وفي 25 أكتوبر 1971، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً برقم 2758 ينص على «إعادة كافة الحقوق المشروعة لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة والاعتراف بممثل حكومتها باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للصين في الأمم المتحدة».

وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الصين
الإمارات
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