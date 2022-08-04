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عربي ودولي
ألمانيا تغلق أنظمة إلكترونية لمنع هجوم سيبراني محتمل
ألمانيا تغلق أنظمة إلكترونية لمنع هجوم سيبراني محتمل
4 أغسطس 2022 14:26
أعلن اتحاد غرف الصناعة والتجارة بألمانيا، اليوم الخميس، إغلاق الأنظمة الإلكترونية بالغرف كإجراء احترازي لأسباب أمنية، نظراً لاحتمالية التعرض لهجوم سيبراني.
وأوضح الاتحاد، اليوم الخميس، أنه يتم العمل بشكل مكثف حالياً على التوصل لحل ولطريقة للدفاع والتصدي لمثل هذه الهجمات.
وأضاف الاتحاد أنه سيتم إعادة تشغيل الأنظمة بشكل تدريجي بعد الفحص.
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المصدر: وكالات
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