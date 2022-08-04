الجمعة 5 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا تغلق أنظمة إلكترونية لمنع هجوم سيبراني محتمل

ألمانيا تغلق أنظمة إلكترونية لمنع هجوم سيبراني محتمل
4 أغسطس 2022 14:26

أعلن اتحاد غرف الصناعة والتجارة بألمانيا، اليوم الخميس، إغلاق الأنظمة الإلكترونية بالغرف كإجراء احترازي لأسباب أمنية، نظراً لاحتمالية التعرض لهجوم سيبراني.

وأوضح الاتحاد، اليوم الخميس، أنه يتم العمل بشكل مكثف حالياً على التوصل لحل ولطريقة للدفاع والتصدي لمثل هذه الهجمات.

وأضاف الاتحاد أنه سيتم إعادة تشغيل الأنظمة بشكل تدريجي بعد الفحص.

أخبار ذات صلة
«سيدات إنجلترا» يتقدم إلى المركز الرابع عالمياً
إصابة وزير الصحة الألماني بفيروس كورونا
المصدر: وكالات
ألمانيا
الهاكرز
هاكرز المواقع الإلكترونية
آخر الأخبار
ليفركوزن يعاني ضغوط «الأحزان المبكرة»
ليفركوزن يعاني ضغوط «الأحزان المبكرة»
اليوم 20:00
دخان يتصاعد من العاصمة الأفغانية كابل
عربي ودولي
انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول
اليوم 19:49
لايبزج لا يعرف الخوف!
الرياضي
لايبزج لا يعرف الخوف!
اليوم 19:45
العلم الصيني
عربي ودولي
الصين تتخذ إجراءات ردا على زيارة بيلوسي لتايوان
اليوم 19:40
مقاتلات صينية خلال مناورات قرب تايوان
عربي ودولي
تايوان ترسل مقاتلات لتحذير طائرات صينية
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©