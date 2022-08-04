«الناتو» يوجه رسالة تحذيرية لروسيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، أنه إذا فكر الرئيس فلاديمير بوتين، مجرد التفكير، في فعل شيء مماثل بدولة عضو في الحلف مثلما فعل في جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا، فسيتدخل الحلف على الفور. وأضاف أن الحرب في أوكرانيا هي أخطر لحظة تعيشها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وإنه يتعين عدم السماح لروسيا بالانتصار في هذه الحرب. وتابع أنه ربما يصبح واجبا على الحلف ودوله الاستمرار في دعم أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات الأخرى لفترة طويلة مقبلة للحيلولة دون نجاح روسيا. وقال ستولتنبرج في كلمة بلغته النرويجية الأم "من مصلحتنا أن يفشل هذا النوع من السياسات". ووصف ما تقول موسكو إنه "عملية عسكرية خاصة" بأنها هجوم على النظام العالمي الراهن، وقال إنه يتعين على التحالف منع انتشار الحرب.