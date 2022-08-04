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بيلوسي تعرب عن قلقها إزاء التوترات المتزايدة مع كوريا الشمالية

بيلوسي تعرب عن قلقها إزاء التوترات المتزايدة مع كوريا الشمالية
4 أغسطس 2022 12:59

أعربت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، خلال رحلتها إلى آسيا، عن قلقها إزاء التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية.
وقالت بيلوسي في بيان مشترك مع رئيس البرلمان الكوري الجنوبي كيم جين بيو اليوم الخميس إن الطريقة التي تتزايد بها التهديدات من كوريا الشمالية مثيرة للقلق بالنسبة لهما، في إشارة إلى النزاع المتعلق ببرنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي.
وصلت بيلوسي إلى كوريا الجنوبية مساء الأربعاء قادمة من تايوان.

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ومن بين القضايا التي شملتها المحادثات مع كيم تعزيز التعاون البرلماني.
وأعرب كل من بيلوسي وكيم عن دعمهما لنهج حكومتي بلديهما تجاه كوريا الشمالية. وقالا إن الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي وتحقيق السلام من خلال التعاون والحوار الدوليين ترتكز على "ردع قوي وموسع ضد كوريا الشمالية". وأشارا إلى أن هذا هو ما يدركه شعبا البلدين.

المصدر: د ب أ
أميركا
كوريا الشمالية
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